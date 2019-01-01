2019-01-01T16:08:58+03:00
Происшествия

В Липецке в новогоднюю ночь от фейерверка пострадал ребенок

Об этом сообщила жительница Университетского в соцсетях
Юлия КЛЮЕВА
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В новогоднюю ночь в Липецке случилось ЧПВ новогоднюю ночь в Липецке случилось ЧПФото: Юлия КЛЮЕВА
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Наступил Новый год. Многие липчане отметили долгожданное событие на улице, запуская фейерверки и петарды. И если кто-то наслаждался разноцветными огнями в небе, то другим повезло меньше. Жительница микрорайона "Университетский" опубликовала пост в соцсетях этим утром, 1 января. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запустил фейерверк, который полетел прямо в местных жителей.

- Новый год начался с ужасающих эмоций! - пишет липчанка. - Дети перепуганы, настроение ниже некуда, испорченная одежда, и самое страшное - ожог нижнего века и испуг ребенка! Происшествие произошло на стадионе, наша компания была ближе к школе. Невысокий парень в темной одежде установил длинную петарду, приблизительно в районе песочницы на стадионе. Она упала и стала выстреливать прямо на нас. Парень убежал в толпу в сторону елки, струсив, а петардах продолжала выстреливать в людей.

Женщина написала, что 3-летняя девочка получила ожог века. И просит жителей Университетского, кто стал свидетелем происшествия, написать об этом в одноименной группе.

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