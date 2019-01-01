Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:19:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим днем, 1 января, в Липецкой области произошла авария. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 12.45. ДТП случилось на 5-ом километре автодороги «Данков-Янушево» в Данковском районе. Оказалось, что легковой автомобиль «ВАЗ 2115» вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель нарушил правила дорожного движения, после чего машину занесло, автомобилист не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту происшествия выехало 1 пожарно-спасательное отделение. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Есть пострадавшие. Их доставили в медучреждение.

Напомним, в случае возникновения ДТП звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Липчан призывают соблюдать правила дорожного движения.