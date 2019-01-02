В новогоднюю ночь в Липецке поймали домушника-рецидивиста

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:02:53+03:00

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В Липецке в новогоднюю ночь поймали квартирного вора. Само преступление произошло в канун Нового года, 30 декабря. В полицию обратился 27-летний парень и рассказал, что его обворовали вечером, около 20.00 – кто-то вынес из его дома по улице Фабричной 5000 рублей и сотовый телефон.

С 31 декабря по 2 января, пока большинство людей праздновали, стажи порядка раскрывали преступления. В итоге на след воришки вышли сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по подозрению в краже задержан 27-летний житель областного центра.

При проверке личности выяснилось, что задержанный уже имеет ряд судимостей. Сейчас он дает показания в отделении полиции, рецидивиста ждет очередной срок за кражу.