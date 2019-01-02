С 1 января зарплаты липецких бюджетников выросли на 10%

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:19:56+03:00

Повышение оплаты труда коснулось тех, о ком не идет речь в майских указах

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В Липецкой области с 1 января 2019 года выросла зарплаты у некоторых сотрудников бюджетных сфер. Оплата труда повысилась у тех, на кого не распространялись майские указы президента: работников ветеринарии, лесного хозяйства, учреждений спорта, службы занятости, бухгалтеров, водителей и других общеотраслевых профессий. Всего 46 000 жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, оплата труда у них повысилась на 10%. Соответствующие поправки в региональный закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», предложил врио губернатора Игорь Артамонов. Поправки приняли 18 декабря на сессии облсовета.