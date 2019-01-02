За два дня нового года в Липецкой области произошло 9 пожаров

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:59:27+03:00

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За первые два дня 2019 года в Липецкой области произошло 9 пожаров. Первый в этом году пожар случился в 1 января в 1.53 на улице Мичурина. Там у дома №28 сгорел пластиковый мусорный контейнер. Ровно через час, в 2.53 на улице Неделина 26/2 сгорел магазин. Самый крупный пожар в новогоднюю ночь случился на улице Булавина, где дотла выгорел частный дом. Там с огнем боролись несколько пожарных расчетов. К счастью, ни в одном из этих пожаров люди не пострадали.

Кроме этого 1 января пожары полыхали в Задонском районе, Липецком, Грязинском и в Ельце. Последний пожар случился этим утром в многоквартирном доме №14 на улице Стаханова в Липецке. Там около 10 утра загорелась квартира №105. На место выезжали 4 отделения пожарных и спасателей, огонь уничтожил 10 м2 квартиры – обошлось без жертв.