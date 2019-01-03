В Липецке девушка утопила в реке внедорожник

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:12:18+03:00

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Бурное празднование Нового года обернулось для липчан серьезными тратами. Все случилось на реке Воронеж в районе Сокола. 2 января сразу после полуночи спасателям поступил необычный вызов о том, что подо льдом находится автомобиль.

На место прибыли водолазы управления противопожарной спасательной службы. Как сообщили в пресс-службе УГПСС, автомобиль был полностью погружен в воду. Водолазы обследовали внедорожник подо льдом, зацепили тросами и вытащили на берег.

В происшествии никто не пострадалФото: УГПСС Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

Как все случилось, рассказали очевидцы. По их словам, на берегу реки гуляла компания молодых людей. В какой-то момент за руль автомобиля "УАЗ Патриот" села девушка, завела машину и поехала прямиком по льду. Через пару метров лед затрещал, и машина начала уходить под воду. Благо, барышня успела выбраться. В происшествии никто не пострадал.

Помимо ремонта утопленной машины, владельцу еще придется выплатить штраф, поскольку выезд на лед запрещен по административной статье 8.1 КоАП. Это карается штрафом для граждан до 2500 пятисот рублей, должностных лиц - до 5000 рублей; юридических - до 20 000 рублей.