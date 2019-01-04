Липчане пробегут 6.5 километров в честь 65-летия области

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:18:51+03:00

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В воскресенье, 6 января, в Липецке состоится праздничный забег в честь 65-летия региона. Любители спорта соберутся на Соборной площади и пробегут по морозу 6.5 километров. Старт забега в 11.00. Участники побегут от Соборной площади в сторону железнодорожного вокзала – по улицам Зегеля и Гагарина. А обратно – по улицам Терешковой, Космонавтов и Зегеля, и финишируют на Соборной площади.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, организовать пробежку в честь юбилей области предложил липчанин Алексей Мельников. Он написал об этом в соцсети и пригласил друзей. А власти области и города поддержали идею и взяли на себя организацию.

Массовый забег будет проходить под контролем сотрудников ГИБДД, которые будут сопровождать участников на протяжении всей дистанции. У Соборной площади всех участников будут угощать горячим чаем. Самые юные участники получат сувениры. В забеге могут принять участие все желающие – профессиональные спортсмены, любители бега и все, кто хочет поучаствовать в зимней пробежке и поздравить область с юбилеем. Маршрут в 6.5 километров можно одолеть за час.