За день в Липецкой области нашли две угнанные иномарки

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:28:50+03:00

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В Липецкой области за прошедшие стуки раскрыли сразу два угона. Первый произошел в Ельце 2 января. В полицию обратился 28-летний мужчина и рассказал, что у него в селе Б.Извалы кто-то угнал от дома автомобиль «Форд Мондео». Угонщика вычислили и задержали сотрудники ГИБДД. Подозреваемым оказался 30-летний безработный мужчина.

Еще одну машину угнали в самом Липецке. Владелец иномарки, 50-летний мужчина, рассказал полицейским, что его «Дэу-Нексия» пропала ночью с 1 на 2 января от дома по улице Теперика. Здесь угонщика ловили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, им оказался 27-летний житель Липецка. У парня уже есть судимости.

По обоим случаям расследуются уголовные дела.