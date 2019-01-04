За день в Липецке сгорели квартира и баня

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:45:25+03:00

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За этот день, 4 января, в Липецке произошло два крупных пожара. Первый случился утром в доме №9 на улице Пришвина. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 5.51 утра. На место сразу же выехали 4 отделения пожарных, спасатели а также автолестнца и добровольцы. Им удалось остановить пожар, и на другие квартиры огонь не перекинулся. К несчастью, не обошлось без жертв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в результате пожара пострадал один человек. В самой квартире сгорели вещи на площади 10 м2. Из-за чего начался пожар, выясняют эксперты.

Последний пожар случился днем в поселке Сырский Рудник. Там на улице Смирнова в доме № 98 загорелась баня. Пожар начался около 14.30. Здесь с огнем боролось одного отделение пожарных и добровольцы. В этом пожаре никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 м2 бани.