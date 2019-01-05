В Липецке иномарка врезалась в полицейскую "Газель"

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:52:01+03:00

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Минувшим вечером, 4 января, в Липецке произошла авария. На перекрестке улиц Неделина и Фрунзе столкнулись легковушка "Пежо" и полицейская "Газель". Момент ДТП попал в объектив уличной видеокамеры. От удара "Газель" развернуло. Машину занесло и она еще несколько метров проскользила по дороге. Иномарка так и осталась стоять на месте столкновения. Через несколько минут из автомобиля вышел водитель. Им оказалась девушка.

- Водитель автомобиля "Пежо" нарушил правила дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Он не предоставил преимущество "Газели", в результате чего произошло ДТП. Девушку доставили в медицинское учреждение. Ей оказали необходимую помощь, в госпитализации она не нуждалась.