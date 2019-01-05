Под Липецком 5 дней назад пропал 59-летний мужчина

5 Янв. 2019 2019-01-05T20:45:58+03:00

Липчанин ушел из дома в канун Нового года

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В Липецкой области пропал 59-летний мужчина. Казьмин Владимир Иванович ушел из дома в селе Тихвинка Добринского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", это произошло 31 декабря около 22.00. До сих пор мужчина не найден. Владимир Казьмин может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, темные длинные волосы зачесаны назад, носит бороду и усы.

Был одет: куртка защитного цвета, черная шапка-ушанка, варежки рыбацкие, сапоги, темные штаны.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Казьмина или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru.