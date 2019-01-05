Днем под Липецком вспыхнул сарай

5 Янв. 2019 2019-01-05T21:07:34+03:00

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Этим днем в Липецкой области произошел пожар. Очевидцы сообщили о случившемся спасателям в 11.57. Оказалось, что в селе Чамлык-Никольское Добринского района вспыхнул сарай. К дому №29 по улице Дубровка выехали две пожарно-спасательных бригады и три добровольца из пожарно-спасательной дружины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил кровлю сарая по всей площади. К счастью, никто из людей в пожаре не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Особенно в новогодние каникулы. В случае обнаружения пожара звонить по номеру "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.