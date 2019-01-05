В воскресенье в Липецке до 16 градусов мороза и небольшой снег

5 Янв. 2019 2019-01-05T21:22:37+03:00

В Липецке морозно и снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

Водителей призывают быть внимательными: на дорогах снежный налет

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В воскресенье, 6 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Ночью в регионе 6-11 градусов ниже ноля. При прояснениях столбик термометра опустится до -16 градусов. В светлое время суток 5-10 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт.ст.

В понедельник, 7 января, в Липецке ожидается морозная и снежная погода. Небольшие осадки ночью, утром и днем. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. На дорогах снежный налет.

Температура ночью составит 12 градусов мороза. Днем до -10 градусов. Атмосферное давление преимущественно без изменений - 756 мм рт.ст.