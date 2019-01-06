Ночью под Липецком сгорел жилой дом

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:06:26+03:00

Под Липецком сгорел дом Фото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области

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В минувшую субботу, 5 декабря, в Липецком районе произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 20.31. Оказалось, что в селе Подгорное вспыхнул сарай.

К дому №49 по улице Заводская выехали 3 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил надворную постройку по всей площади. Обошлось без пострадавших.

В 00.38 спасателям поступило сообщение о пожаре в Чаплыгинском районе. В селе Дубовое по улице Набережная загорелся дом. С огнем боролись 2 пожарно-спасательные бригады и 3 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя уничтожило сгораемые конструкции жилого дома и надворных построек по всей площади - 110 м.кв. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.