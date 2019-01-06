В Липецке около 300 горожан участвовали в забеге в честь 65-летия области

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 6 января, в Липецке прошел праздничный забег, посвященный 65-летию области. На Соборной площади собралось около 300 человек. Спортсмены и просто любители бега решили активно начать этот день.

Забег стартовал в 11 часов утра. Липчане побежали по улицам Зегеля, Гагарина, Терешковой, Космонавтов, а после снова к Соборной площади. Дистанция - около 6,5 километров. На финише любителей активного образа жизни угощали горячим чаем. Юным бегунам вручили памятные сувениры.

По информации пресс-службы областной администрации, в забеге также участвовал Игорь Артамонов. Врио главы администрации региона поздравил собравшихся с праздником. Участники забега предложили ему организовать липецкий марафон с дистанциями в 42,2, 21,1 и 10 километров. Руководитель области ответил, что готов поддержать любые идеи.