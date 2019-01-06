В Рождество в Липецке до 18 градусов мороза и без осадков

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:07:30+03:00

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В понедельник, 7 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В темное время суток в регионе 10-15 градусов мороза. При прояснениях температура опустится до -18 градусов. Днем синоптики обещают 9-14 градусов ниже ноля. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

Во вторник, 7 января, в Липецке морозы будут крепчать. Ночью столбик термометра опустится до -18 градусов. Днем около 13 градусов мороза. Ночью и в полдень синоптики передают небольшой снег. Ветер переменных направлений 4 м/с. Ночью и днем на дорогах снежный налет. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.