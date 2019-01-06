2019-01-06T20:48:32+03:00
Общество

Днем в Липецке пропал 70-летний дедушка с длинной седой бородой

Пожилой мужчина может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал 70-летний мужчинаВ Липецке пропал 70-летний мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В это воскресенье, 6 января, Липецке пропал пожилой мужчина. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", 70-летний Титов Василий Григорьевич пропал в 13.00 в районе улицы Космонавтов. Его ищут родственники и волонтеры. До настоящего момента местонахождение Василия Титова не установлено. Возможно дезориентирован.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров.

Был одет: коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки, коричневая шапка.

Особые приметы: большая длинная седая борода.

Просьба ко всем, кто видел Василия Титова или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru.

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