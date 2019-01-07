2019-01-07T17:27:49+03:00
Происшествия

Ночью на трассе под Липецком столкнулись легковушки: пострадали люди

Авария произошла возле населенного пункта Елецкая Лозовка
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком столкнулись легковушкиПод Липецком столкнулись легковушкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью, 7 января, в Липецкой области произошло ДТП. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы в 2 часа ночи. Оказалось, что около населенного пункта Елецкая Лозовка Хлевенского района столкнулись две легковушки - «ВАЗ 2110» и «Kia Spectra».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, авария произошла из-за того, что один из водителей нарушил правила дорожного движения. Одно отделение пожарно-спасательной бригады ликвидировали последствия ДТП. В результате столкновения машин пострадали люди. Их доставили в ГУЗ Хлевенская РБ.

Липчанам напоминают, в случае возникновения дорожных происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Спасатели призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.

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