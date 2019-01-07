2019-01-07T17:48:40+03:00
Общество

В Липецке нашли 70-летнего дедушку с длинной бородой

Пожилой мужчина жив
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли пропавшего дедушкуВ Липецке нашли пропавшего дедушкуФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке нашли пропавшего 70-летнего дедушку. Напомним, Титов Василий Григорьевич пропал в минувшее воскресенье, 6 января, в районе улицы Космонавтов около 13.00. Его искали родственники и волонтеры. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилого мужчину нашли. Василий Титов жив.

Также нашелся 59-летний Казьмин Владимир Иванович из Липецкой области. Мужчина пропал в Добринском районе 31 декабря. Около 10 часов вечера он ушел из дома в селе Тихвинка. Практически неделю местоположение мужчины оставалось неизвестным. К счастью, местного жителя нашли. По информации ЛООО "Поиск пропавших детей", Владимир Казьмин жив.

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