Во вторник в Липецке 15 градусов мороза и небольшой снег

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:00:59+03:00

В среду в областном центре немного потеплеет

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 8 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -18 градусов. При прояснениях - до 22 градусов мороза.

Днем в регионе около 10-15 градусов ниже ноля. Ветер переменны направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В среду, 9 января, синоптики обещают пасмурную погоду. В Липецке небольшой снег ночью и днем. В темное время суток температура воздуха составит -16 градусов. Днем синоптики обещают около 8 градусов мороза. Ветер юго-восточный 5-8 м/с. Водителям следует быть осторожными, на дорогах снежный налет, а ночью лед. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт.ст.