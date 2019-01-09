ДТП с «Грантой» и «Шкодой» у пешеходного перехода в Липецке попало на видео
Серьезная авария произошла в понедельник вечером, 7 января, на перекрестке улиц Папина и Доватора в Липецке. Там в 21.37 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода». Момент аварии записала уличная камера наблюдения.
ДТП на Папина в Липецке .
На записи видно, как водитель «Шкоды» начал поворачивать с Папина на улицу Доватора. В этот момент на зеленый мигающий сигнал светофора решил проскочить водитель «Гранты». Результатом невнимательности обоих водителей стало лобовое столкновение.
От удара обе легковушки отбросило на угол перекрестка, где у «зебры» стоял пешеход. К счастью человека не задели. По словам очевидцев, в ДТП пострадал пассажир «Лады».