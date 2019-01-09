ДТП с «Грантой» и «Шкодой» у пешеходного перехода в Липецке попало на видео

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:02:02+03:00

ДТП на улице Папина в Липецке Фото: скрин с видео

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Серьезная авария произошла в понедельник вечером, 7 января, на перекрестке улиц Папина и Доватора в Липецке. Там в 21.37 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода». Момент аварии записала уличная камера наблюдения.

ДТП на Папина в Липецке .

На записи видно, как водитель «Шкоды» начал поворачивать с Папина на улицу Доватора. В этот момент на зеленый мигающий сигнал светофора решил проскочить водитель «Гранты». Результатом невнимательности обоих водителей стало лобовое столкновение.

От удара обе легковушки отбросило на угол перекрестка, где у «зебры» стоял пешеход. К счастью человека не задели. По словам очевидцев, в ДТП пострадал пассажир «Лады».