В Липецке поймали несовершеннолетнего серийного угонщика

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:13:15+03:00

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В Липецке раскрыли угон, который произошел в конце прошлого года. Все случилось 23 декабря на улице Неделина, где от дома угнали «ВАЗ-21074». Об угоне заявил 51-летний владелец «семерки».

Угонщика вычислили 8 января. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался несовершеннолетний житель города. По данным полиции, этот же подросток угнал еще одну «семерку» 12 декабря. Тогда машина пропала от дома по улице Космонавтов у 52-летнего мужчины. Угонщик сейчас дает показания в отделе полиции №3.

А в Лебедянском районе поймали двух воришек, которые украли инструменты из сарая дома по улице Комсомольской у 47-летнего мужчины. Ворами оказались двое парней 24 и 25 лет, один из который имеет судимость.

Всего за сутки в области раскрыли пять совершенных ранее преступлений.