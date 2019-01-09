Кольцо на Катукова в Липецке станет главной дорогой
Знаки поменяют на пересечении Стаханова и Катукова 12 января
Кольцо на Катукова станет главнымФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке изменится схема движения на кольцевой развязке на пересечении улиц Стаханова и Катукова. Это кольцо станет главной дорогой. Новые знаки появятся на кругу уже в эту субботу, 12 января.
Напомним, что пока там знак «Главная дорога» действует для транспорта, который движется по улице Катукова. В городском департаменте дорог пояснили, что знаки меняют с целью избежать пробок и разгрузить улицу. Новая схема позволит пропускную способность участка.
В мэрии просят автомобилистов учитывать новые правила развязки, быть внимательней и следить за знаками.