Кольцо на Катукова в Липецке станет главной дорогой

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке изменится схема движения на кольцевой развязке на пересечении улиц Стаханова и Катукова. Это кольцо станет главной дорогой. Новые знаки появятся на кругу уже в эту субботу, 12 января.

Напомним, что пока там знак «Главная дорога» действует для транспорта, который движется по улице Катукова. В городском департаменте дорог пояснили, что знаки меняют с целью избежать пробок и разгрузить улицу. Новая схема позволит пропускную способность участка.

В мэрии просят автомобилистов учитывать новые правила развязки, быть внимательней и следить за знаками.