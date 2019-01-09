В Липецкой области нашли мертвым 11-летнего ребенка

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:15:31+03:00

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Жуткая трагедия случилась в Измалковском районе Липецкой области. Там в селе Слобода 8 января нашли мертвым 11-летнего мальчика. По словам местных жителей, ребенка заметили вечером висящим на дереве возле дома.

Знакомы семьи рассказали, что мальчик жил с бабушкой, а на каникулы приехал к маме и отчиму. В семье также была сводная сестра. В день трагедии пятиклассник играл на улице с другими детьми и на первый взгляд все было хорошо.

Вечером мальчик вышел во двор и не вернулся. Родственники, забеспокоившись долгим отсутствием ребенка, отправились его искать. Тело мальчика обнаружили на дереве. Спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, школьник решил уйти из жизни.

Что толкнуло маленького мальчика на столь страшный поступок, теперь выясняют следователи СК. По факту гибели ребенка проходит проверка, родственников и знакомых опрашивают.

Местные рассказывают, что родной отец погибшего неблагополучный, а в новой семье отношения не заладились, поскольку воспитанием ребенка занималась бабушка, а у мамы с отчимом и сводной сестрой школьник бывал редко.