Более 2 тысяч липчан заболели в новогодние праздники гриппом и ОРВИ

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:44:31+03:00

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В Липецкой области сезонный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями. В новогодние праздники, с 31 декабря по 6 января в регионе зафиксировано 3 317 случая ОРВИ и гриппа. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, 70% заболевших на неделе - дети до 14 лет. 5,8% граждан госпитализировали. В Липецке заболел 2 381 человек, что составиляет 71,2% от общего количества.

Специалисты отмечают, что показатель заболеваемости не превышает среднемноголетнего уровня для этой недели года. 36,4% липчан заразились РС-вирусами, риновирусами, микоплазмой пневмонии, а также вирусами гриппа A(H1N1)pdm09. A(H3N2) обнаружен у непривитых лиц.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, как уберечь себя от ОРВИ. Старайтесь избегать контакта с зараженными людьми. Беременным женщинам, детям до 6 лет и взрослым от 60 лет рекомендуется посещать места массового скопления людей в масках. При кашле или чихании не забывайте прикрывать рот салфеткой. Чаще мойте руки.