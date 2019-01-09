В Липецке в новогодние праздники водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:35:45+03:00

За этот период на дорогах города и области произошло несколько серьезных аварий

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С 6 по 8 января в Липецкой области зафиксировано 742 нарушения правил дорожного движения. 23 водителя не побоялись сесть за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. 138 человек во время движения не стали пристегиваться.

В прошедшее воскресенье, 6 января, около часа ночи в Липецке столкнулись автомобили. По информации регионального УГИБДД России, на улице Кривенкова водитель ВАЗ-2107 врезался в стоящую "Ладу". Водителя последней машины с травмой госпитализировали.

На следующий день, 7 января, в Хлевенском районе на автодороге "Подъезд к Липецку" столкнулись ВАЗ-2110 и "Киа". По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на встречку. В ДТП пострадали три пассажирки иномарки. Их с травмами доставили в больницу.

В тот же понедельник в областном центре на улице Космонавтов неизвестный водитель сбил 14-летнюю девочку. Липчанка получила травму. Медики оказали ей помощь, после чего отпустили.

А на Заводской площади города столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2106. Пассажирка "шестерки" получила травму. Женщину госпитализировали.