Липчанин 1 января задушил отца за выпитую бутылку водки

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:17:30+03:00

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Ужасная расправа в семье случилась в Новый год 1 января в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Там 39-летний мужчина жестоко убил 68-летнего отца. По версии следствия, сын пришел домой утром 21 января с бутылкой спиртного и лег спать. Проснувшись, мужчина увидел, что бутылка пуста и набросился с кулаками на отца, который выпил алкоголь.

К сожалению, содержимое бутылки оказалось для мужчины дороже человеческой жизни. Согласно материалам дела, сын жестоко избил отца, переломал ребра, а после задушил. Несмотря на явные признаки убийства, сын попытался выдать случившееся за естественную смерть. Он замыл кровь, переодел убитого, сжег испачканную одежду и сказал родственникам, что отец скоропостижен скончался.

В правоохранительные органы обратился брат, который сразу заметил, что смерть не была естественной. Следы убийства также увидели и следователи. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина не стал отрицать виду и подробно все рассказал. Его уже взяли под стражу. За убийство, по 105 статье УК, ему грозит 15 лет.