2019-01-09T13:35:37+03:00
Происшествия

В Липецке угонщики пытались скрыться от сотрудников Росгвардии

Воры сами привлекли внимание стражей порядка
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщиков передали полицииУгонщиков передали полицииФото: Росгвардия.
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В Липецке сотрудники Росгвардии поймали двоих угонщиков. Старшие сержанты Дуванов и Тарасов патрулировали улицы города, как вдруг увидели подозрительный «ВАЗ». Сначала машина опасно маневрировала, а после водитель, заметив патрульный автомобиль, прибавил скорость и свернул во дворы.

Уйти от гвардейцев дворами не получилось – силовики блокировали легковушку и задержали находившихся внутри двоих мужчин 22 и 29 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, у задержанных не было никаких документов на машину и никто из них не смог ответить, кому принадлежит автомобиль.

Позже выяснилось, что машину угнали. На место вызвали сотрудников полиции, которые увезли обоих парней в отделение. Один из задержанных, который старше, ранее сидел за кражу.

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