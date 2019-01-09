В Липецке угонщики пытались скрыться от сотрудников Росгвардии

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке сотрудники Росгвардии поймали двоих угонщиков. Старшие сержанты Дуванов и Тарасов патрулировали улицы города, как вдруг увидели подозрительный «ВАЗ». Сначала машина опасно маневрировала, а после водитель, заметив патрульный автомобиль, прибавил скорость и свернул во дворы.

Уйти от гвардейцев дворами не получилось – силовики блокировали легковушку и задержали находившихся внутри двоих мужчин 22 и 29 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, у задержанных не было никаких документов на машину и никто из них не смог ответить, кому принадлежит автомобиль.

Позже выяснилось, что машину угнали. На место вызвали сотрудников полиции, которые увезли обоих парней в отделение. Один из задержанных, который старше, ранее сидел за кражу.