2019-01-09T14:31:46+03:00
Общество

В Липецке обещают туман и до 15 градусов мороза

Сильный снегопад прогнозируют в пятницу
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают мороз, снег и туманВ Липецке обещают мороз, снег и туманФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке ожидается небольшое усиление морозов. По данным Росгидрометцентра, в четверг, 10 января, погода в Липецкой области будет облачная с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой снег, но сильных снегопадов не ожидается. При этом синоптики предупреждают о тумане.

Ветер сменится на юго-восточный и усилится до 5-10 метров в секунду. Ночью и днем ожидается 6-11 градусов мороза, ночь при прояснениях столбик термометра опустится до отметки в -15°С. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки в 747 мм ртутного столба.

В пятницу осадки усилятся, в первой половине дня прогнозируют снегопад. Аналогичная морозная и снежная погода сохранится и в выходные, 12 и 13 января. Согласно долгосрочному прогнозу, с начала следующей недели в области ожидается резкое потепление – до 1 градуса мороза и метель со снегопадом и ветром.

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