2019-01-09T14:46:27+03:00
Общество

15 улиц Липецка в четверг останутся без питьевой воды

Воду отключат в 9.00 из-за ремонта на сетях
Лия МУРАДЬЯН
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Воды не будет до 20.00Воды не будет до 20.00Фото: Архив КП
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По окончанию новогодних и рождественских каникул в Липецке коммунальщики возвращаются к плановому ремонту систем водоснабжения. Поэтому липчан ждет очередное отключение питьевой воды.

Отключения ожидаются в четверг, 10 января, из-за ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 9 до 20.00 по улицам: Зоологическая; Полярная; Садовая; Смоленская; Сенная, Небесная, Сырская; Буденного, переулок Рядовой, а также улица Пролетарская в селе Сырское.

Кроме этого в тот же день с 10 до 20.00 не будет воды по улицам Степная,. Гвардейская, Донская, Лазо и Станиславского. А также в девяти домах по Волгоградской улице: № 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31 и 33.

Энергетики приносят извинения за неудобства и уточняют, что воду на отключенные адреса будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236- 075.

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