В Липецке сняли наглую дикую лису, которая бродит по району и не боится людей

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:49:01+03:00

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На днях липчин встретил в городе лисицу. Это произошло рядом с микрорайоном "Университетский". Отважный местный житель не испугался рыжей красавицы, достал камеру и начал ее снимать. Видеоролик он выложил в сеть.

Лиса стояла от липчанина буквально в нескольких метрах. Заметив человека, животное насторожилось. Через пару секунд лиса с любопытством посмотрела на прохожего и начала оглядываться. Ее глаза, словно два ярких фонаря, светились в темноте. Еще несколько мгновений и лисица рванула к рядом стоящим машинам.

Лиса гуляет по Липецку.Видео andreykurlykin

Кстати, жители "Университетского" уже не в первый раз встречают в своем районе хитрого зверя. В декабре 2018 года лисы уже попадали в объектив камер липчан. Горожане рассказывали, что по ночам лисицы частенько наведываются во дворы в поисках еды.

Напомним, что большинство лис заражены бешенством. Животных лучше остерегаться, а тем более не подходить к ним близко.