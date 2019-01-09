2019-01-09T15:49:01+03:00
Общество

В Липецке сняли наглую дикую лису, которая бродит по району и не боится людей

Липчанин встретил рыжую красавицу возле микрорайона "Университетский" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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По Липецку гуляет лисаПо Липецку гуляет лиса
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На днях липчин встретил в городе лисицу. Это произошло рядом с микрорайоном "Университетский". Отважный местный житель не испугался рыжей красавицы, достал камеру и начал ее снимать. Видеоролик он выложил в сеть.

Лиса стояла от липчанина буквально в нескольких метрах. Заметив человека, животное насторожилось. Через пару секунд лиса с любопытством посмотрела на прохожего и начала оглядываться. Ее глаза, словно два ярких фонаря, светились в темноте. Еще несколько мгновений и лисица рванула к рядом стоящим машинам.

Лиса гуляет по Липецку.Видео andreykurlykin

Кстати, жители "Университетского" уже не в первый раз встречают в своем районе хитрого зверя. В декабре 2018 года лисы уже попадали в объектив камер липчан. Горожане рассказывали, что по ночам лисицы частенько наведываются во дворы в поисках еды.

Напомним, что большинство лис заражены бешенством. Животных лучше остерегаться, а тем более не подходить к ним близко.

Лиса гуляет по Липецку: местный житель снял зверя на видео.Видео andreykurlykin

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