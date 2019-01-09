За 8 дней липецкие автоинспекторы поймали 83 пьяных водителя

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:17:38+03:00

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Во время новогодних и рождественских каникул автоинспекторы не отдыхали, а напротив – усиленно следили за порядком на дорогах и ловили нерадивых отдыхающих. Всех подозрительных останавливали и особо тщательно проверяли на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщает ГИБДД по Липецкой области, в результате этих проверок с начала года на дорогах региона остановили 83 нетрезвых водителя. Причем четверо из них уже лишались прав за пьяную езду и снова сели за руль пьяными.

Также серьезно дорожные полицейские следили за тем, как взрослые перевозят маленьких пассажиров. За перевозку детей без удерживающих устройств оштрафовали 50 водителей, при этом забыли пристегнуть ремни еще 9 взрослых.