2019-01-09T16:17:38+03:00
Общество

За 8 дней липецкие автоинспекторы поймали 83 пьяных водителя

59 человек оштрафовали за ремни безопасности
Лия МУРАДЬЯН
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Автоинспекторы усиленно выслеживали нетрезвых за рулемАвтоинспекторы усиленно выслеживали нетрезвых за рулемФото: Лия МУРАДЬЯН
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Во время новогодних и рождественских каникул автоинспекторы не отдыхали, а напротив – усиленно следили за порядком на дорогах и ловили нерадивых отдыхающих. Всех подозрительных останавливали и особо тщательно проверяли на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщает ГИБДД по Липецкой области, в результате этих проверок с начала года на дорогах региона остановили 83 нетрезвых водителя. Причем четверо из них уже лишались прав за пьяную езду и снова сели за руль пьяными.

Также серьезно дорожные полицейские следили за тем, как взрослые перевозят маленьких пассажиров. За перевозку детей без удерживающих устройств оштрафовали 50 водителей, при этом забыли пристегнуть ремни еще 9 взрослых.

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