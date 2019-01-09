В Липецке легковушка протаранила "Фольксваген", который выскочил на встречку

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:55:12+03:00

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Видео очередной аварии попало в соцсети. ДТП произошло перед Новым годом, 29 декабря. Две машины столкнулись около перекрестка улиц Гагарина и Титова в Липецке.

Автор ролика двигался на машине по улице Гагарина. Водитель благополучно проехал перекресток. В этот момент на встречную полосу выехал белый "Фольксваген". Автомобилист, совершая маневр, не заметил движущийся прямо в лоб автомобиль. Избежать столкновения не удалось. Машина врезалась в иномарку.

Отметим, что автор видео выехал на перекресток уже после того, как на светофоре в преддверии красного сигнала загорелся желтый. А водитель "Фольксвагена", решив свернуть на улицу Титова, не дождался своей очереди проезда.