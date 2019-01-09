В Липецке легковушка протаранила "Фольксваген", который выскочил на встречку
Видео очередной аварии попало в соцсети. ДТП произошло перед Новым годом, 29 декабря. Две машины столкнулись около перекрестка улиц Гагарина и Титова в Липецке.
Автор ролика двигался на машине по улице Гагарина. Водитель благополучно проехал перекресток. В этот момент на встречную полосу выехал белый "Фольксваген". Автомобилист, совершая маневр, не заметил движущийся прямо в лоб автомобиль. Избежать столкновения не удалось. Машина врезалась в иномарку.
Отметим, что автор видео выехал на перекресток уже после того, как на светофоре в преддверии красного сигнала загорелся желтый. А водитель "Фольксвагена", решив свернуть на улицу Титова, не дождался своей очереди проезда.
Авария на улице Гагарина в Липецке.Легковушка протаранила "Фольксваген"