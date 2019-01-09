В новогодние праздники во дворах Липецка скапливался мусор, а в домах отключали воду

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:34:01+03:00

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В эту среду, 9 января, состоялось первое в новом году совещание у главы Липецка Сергея Иванова. В администрации обсудили работу городских служб в праздничные дни.

По информации пресс-службы администрации Липецка, в период новогодних каникул в департамент ЖКХ поступило более 100 обращений от граждан. 80 из них - жалобы на наледи и сосульки на крышах домов. Все обращения сотрудники департамента передали в управляющие компании.

12 заявок - о порывах на сетях водоснабжения. 1 января этого года жители домов по улицам Доватора, Папина и Юных Натуралистов остались без воды из-за коммунальной аварии. 5 января аналогичная история приозошла на улице Семашко - без воды остались 16 домов, 1038 человек. 7 января из-за порыва воду отключили в домах №1,3 и 5 по улице Юных Натуралистов и в доме №22 по проспекту Победы. Специалисты устранили аварии в кратчайшие сроки. К домам липчан организовали подвоз воды.

В праздники также возникли проблемы с вывозом мусора. Во многих дворах Липецка на контейнерных площадках скопились отходы. Как оказалось, это произошло потому, что техника не смогла подъехать к мусоркам из-за припаркованных машин. На сегодняшний день по ряду площадок проблема решена.