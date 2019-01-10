2019-01-10T09:12:24+03:00
Происшествия

В Липецке в массовой аварии с 4 иномарками пострадал человек

ДТП произошло на улице Папина
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане нарушают правила дорожного движенияЛипчане нарушают правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 468 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 2 водителя управляли машиной в нетрезвом состоянии. 57 человек не стали пристегиваться во время движеня. 171 раз водители превысили допустимую скорость.

Так, в минувшую среду, 9 января, в Липецке на улице К. Маркса водитель на "Рено" сбил 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами госпитализировали.

Массовая авария произошла на улице Папина. По предварительным данным, водитель "Тойоты" нарушил очередность проезда и врезался в "Хендай". От удара первую иномарку откинуло на стоящий "Фольксваген". Последний автомобиль столкнулся с "Хендай". Пострадал водитель "Фольксвагена". В момент удара он стоял за машиной. Мужчина получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Ельце на улице К. Маркса водитель "Фольксвагена" столкнулся с "Газелью". От удара второй автомобиль занесло и он наехал на 72-летнюю женщину. Ее с травмой госпитализировали.

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