Ночью в Липецке вспыхнули "Рено" и "Ниссан"

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:28:47+03:00

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В прошедшую среду, 9 января, в Липецке случился пожар. О происшествии спасателям сообщили в 23.04. Оказалось, что возле дома №43 по улице Фрунзе вспыхнул автомобиль "Рено меган". К месту вызова выехало 1 пожарно-спасательное отделение. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил иномарку. У соседнего автомобиля пламя повредило лакокрасочное покрытие. Из людей никто не пострадал.

В 00.29 спасателям сообщили о загорании надворной постройки в Липецкой области. В деревню Зорино Чаплыгинского района выехали 2 пожарно-спасательные бригады и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади. Пострадавших нет.

Еще один сигнал о пожаре поступил спасателям в 00.48. В областном центре на улице Водопьянова загорелся «NISSAN X-TRAIL». С огнем боролось 1 отделение пожарно-спасательной части. Пламя повредило бампер, фару, частично крышку багажника. К счастью, никто и людей не пострадал.