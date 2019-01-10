Под Липецком из дома пенсионера вынесли ковер и ресивер для телевизора

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:50:44+03:00

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В минувшую среду, 9 января, в отдел полиции Липецка обратился 51-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в нось с 8 на 9 января кто-то украл его машину "ВАЗ-21043", припаркованную у дома по улице Циолковского. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автомобиль обнаружили у дома по улице Гагарина в исправном состояни. Подозреваемый в угоне уже задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 22-летний липчанин.

В тот же день в полицию принес заявление 56-летний пенсионер. С 8 по 9 января неизвестный взломал входную дверь его дома, который находится в деревне Екатериновка Долгоруковского района. Вор украл ковер и телевизионный ресивер. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 20-летнего местного жителя.