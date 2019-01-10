Из-за ремонта сети 7 домов Липецка остались без тепла

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:27:25+03:00

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В этот четверг, 10 января, в некоторых домах Липецка отключили отопление. Как сообщили в пресс-службе Липецкого филиала ПАО "Квадра", в районе жилого дома №1 по улице Белана производят ремонт тепловой сети диаметром 219 мм. Поэтому подачу тепла в близлежащие дома приостановили с 10 утра. Батареи в домах липчан снова потеплеют, как только работы завершатся.

Без тепла остались жители улиц Белана, 1, 3, 5; Кривенкова, 13а; Хорошавина, 19, 21, 27.

Напомним, что до вечера многие липчане также остались без холодной воды. Отключения произошли из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения. До 8 часов вечера воду oтключили жителям улиц Зоологическая, ; Полярная; Садовая; Смoленская; Сенная, Небесная, Сырская; Буденного, переулок Рядовой, а также улица Прoлетарская в селе Сырское. Краны пересохли у липчан, проживающих по улицам Cтепная, Гвардейcкая, Дoнская, Лазо и Станиславского, Волгоградcкой.