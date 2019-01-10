Под Липецком в баре украли продукты и 12 тысяч рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:52:19+03:00

Правоохранители задержали подозреваемых: один из них был ранее осужден за убийство

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В минувшую среду, 9 января, в Ельце в отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Оказалось, что около часа ночи неизвестные разбили стекло входной двери бара по улице радиотехнической. Воры вынесли продукты питания и кассовый полимерный ящик. В нем находилось 12 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предполагаемых преступников задержали по "горячим следам". Ими оказались неработающие местные жители, 41 и 43-х лет. Один из них был ранее осужден за убийство.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Ельцу. Подозреваемых заключили под стражу. Если их вину докажут, им грозит до 5 лет тюрьмы, согласно ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".