2019-01-10T11:58:34+03:00
Происшествия

Липецкий бизнесмен заплатит 50 тысяч за невыплату зарплаты

Под Липецком работники фирмы более 3 месяцев ходили с пустыми кошельками
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком оштрафовали предпринимателяПод Липецком оштрафовали предпринимателяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прокуратуру Ельца пожаловались работники одной из местных фирм. Оказалось, что предприниматель не выплатил им зарплату с декабря 2017 по март 2018 года. Этот факт подтвердила главный бухгалтер работодателя. По ее словам, фирма столкнулась с трудностями. Произведенный товар не продавался, а долг за аренду помещения дошел до 2 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, данные обстоятельства не исключают ответственности работодателя за нарушение конституционного права граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда.

Предпринимателю назначили судебный штраф, который составил 50 тысяч рублей. Кроме того, работодатель погасил задолженность по зарплате перед работниками.

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