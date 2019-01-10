Спасатели предупреждают о сильном снегопаде ночью в Липецке

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:29:44+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. По информации регионального ГУ МЧС России, ночью и утром 11 января в Липецке и области ожидается сильный снег, ухудшение видимости при снеге 500-1000 метров.

Напомним, что во время сильного снега лучше воздержаться от поездок по городу на автомобиле. Машину лучше поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев. Пешеходов просят быть внимательными во время перехода через дороги.

Во время стихии возможно отключение электроэнергии. Не подходите к оборванным элетропроводам на улице. Избегайте деревьев, домов с неустойчивой кровлей. Обязательно расскажите детям о правилах безопасности во время непогоды.

О происшествиях следует сообщать по номеру 01, с мобильного 101. Также в управлении МЧС работает телефон доверия - 8-800-200-5-112, 22-88-60. Звонки принимаются круглосуточно.