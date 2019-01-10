2019-01-10T14:33:42+03:00
Происшествия

По гибели 11-летнего ребенка под Липецком возбудили дело

Уполномоченный по правам ребенка взяла расследование под личный контроль
Лия МУРАДЬЯН
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По факту смерти школьника завели делоПо факту смерти школьника завели делоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Проверка по гибели ребенка в Измалковском районе Липецкой области закончилась уголовным делом. Напомним, трагедия случилась 8 января в селе Слобода, где решил уйти из жизни 11-летний мальчик. Школьника нашли вечером на дереве во вдоре.

Как выяснилось, по результатам проверки возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ – доведение до самоубийства. Почему пятиклассник совершил непоправимое, до сих пор остается неясно. Еще днем ребенок играл на улице с соседскими детьми, катался с горки, а вечером после ужина родственники нашли его тело. Известно, что семья характеризовалась положительно, мать и отчим вели домашнее хозяйство и на учете не состояли. Следователям еще предстоит разобраться во всех подробностях, чтобы выяснить, что толкнуло ребенка на такой шаг.

Расследование трагедии взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. В официальном сообщении говорится, что погибший мальчик положительно характеризовался и в школе.

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