2019-01-10T15:38:11+03:00
Происшествия

В Липецке сгорела купель

Пожар вспыхнул в районе Матырского
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре никто не пострадалВ пожаре никто не пострадалФото: Лия МУРАДЬЯН
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Небольшой пожар произошел в этот четверг днем, 10 января, в районе поселка Матырский в Липецке. Там на Виноградном переулке после полудня загорелась деревянная купель, которая находилась во дворе дома №7а, где располагалась крестильня.

О пожаре дежурному сообщили в 12.25, на место происшествия направили одно отделение пожарных и добровольцев. Площадь возгорания оказалась небольшой. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь повредил внешнюю отделку постройки на площади 1 м2, никто не пострадал.

Напомним, что ночью в Липецке сгорели две иномарки. «Нисан Икстрейл» загорелся под утро на улице Водопьянова, «Рено Меган» вспыхнул ближе к полуночи на улице Фрунзе.

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