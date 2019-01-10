Тамбовчане на угнанной машине попали в ДТП в центре Липецка

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:15:24+03:00

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Автоинспекторам в Липецке попались тамбовские угонщики. Все случилось в среду 9 января. В тот день в селе Петровское Тамбовской области у 67-летнего пенсионера угнали «ВАЗ-2114», но в полицию пришел 65-летний сосед пенсионера, чью машину тоже пытались угнать. Угонщики вскрыли замки, но не сумели завести соседский «ВАЗ-21213», в итоге с «Нивы» сняли аккумулятор и уехали на угнанной «четырнадцатой».

Тамбовчане на угнанной машине попали в ДТП в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Тамбовской области

Местные сотрудники полиции выехали на адрес, изучили следы и разослали всем патрулям ориентировки на машину и угонщиков, которые помчались в сторону Липецка. Но затеряться в Липецке у тамбовчан не получилась, они попали в ДТП прям в центре города – на улице Советской.

Как сообщили в пресс-службе тамбовского УМВД, угнанный автомобиль с подозреваемыми задержали в Липецке сотрудники уголовного розыска липецкого ГИБДД. В машине находились двое парней 25 и 18 лет, обоих сразу задержали. По данным тамбовской полиции, оба живут в районе станции Песковатка, причем имеют ряд судимостей, в числе которых попытка угона. Теперь обоим грозит до 7 лет.