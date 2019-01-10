Росгвардейцы рассказывают липчанам, как защититься от квартирных краж

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области продолжается акция «Безопасный Новый год», в ходе которой сотрудники Росгвардии рассказывают липчанам, как обезопасить имущество от воров и что нужно делать, чтобы в отсутствии хозяев в дом никто не проник.

По статистике, в период длинных каникул и отпусков увеличивается количество квартирных краж, поскольку злодеи активно пользуются длительным отсутствием хозяев. Поэтому росгвардейцы рассказывают, как защитить жилище от проникновения посторонних.

Кроме этого, в ходе приема граждан сотрудники лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам оружия о правилах безопасного хранения. Также гражданам раздают памятки с полезной информацией, где подробно расписано, что делать и куда обращаться. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, акция продлится до 15 января.