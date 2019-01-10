В выходные липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по пьяным водителям

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:59:03+03:00

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В Липецкой области сотрудники ГИБДД выйдут на очередной рейд по нетрезвым водителям. Дорожные полицейские перейдут на усиленный режим работы в эту пятницу, 11 января. Как сообщили в пресс-службе автоинспекции, профилактическое мероприятие продлится три дня – до 13 января.

В эти дни автоинспекторы будут особо тщательно следить за поведение автомобилистов на дороге и останавливать все подозрительные машины. Любителей пьяной езды ждет штраф до 30 000 рублей и до двух лет лишения прав. Повторное нарушение карается по уголовной статье, где сумма штрафа возрастает в 10 раз.

Напомним, что за новогодние и рождественские каникулы на дорогах Липецкой области поймали 83 пьяных водителя, четверо их которых сели за руль нетрезвыми не в первый раз.