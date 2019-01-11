Под Липецком в ДТП с «ВАЗом» пострадал водитель «Хендая»

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:48:09+03:00

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ДТП с участием двух легковушек случилось 10 января в Становлянском районе Липецкой области. Там на трассе «Дон» 67-летний водитель «Хендая» въехал в «ВАЗ-2115», который ехал впереди. В этой аварии пострадал водитель иномарки, ему оказали помощь и отпустили.

Это была единственная авария с пострадавшим в регионе за прошедшие сутки. ДТП, в которых повреждения получили только транспортные средства, автоинспекторы зафиксировали 31.

Как сообщает ГИБДД области, за те же сутки в регионе дорожные полицейские выявили 764 нарушения ПДД. Из низ 7 человек поймали пьяными за рулем, 64 водителя забыли пристегнуть ремни. Камеры и радары зафиксировали 451 превышение скорости.