2019-01-11T10:32:24+03:00
Общество

В Липецком авиацентре истребители маневрировали при нулевой видимости

Самолеты садились по приборам [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Зимние учения в Липецком авиацентреЗимние учения в Липецком авиацентреФото: Минобороны РФ
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В четверг в Липецком авиацентре прошли учения при максимально сложных погодных условиях. В обучении приняли участие командиры эскадрилий, звеньев, авиационных полков и других подразделений оперативно-тактической авиации. Это были первые зимние командирские полеты в этом году.

Сквозь снег и облака кадры первых командирских полетов в Липецком авиацентре.

Истребители и бомбардировщики маневрировали сквозь метель и густые облака над безориентирной местностью. Боевые машины выполняли посадку по приборам. Такую погоду выбрали не случайно, именно полеты в сложных метеоусловиях были основной задачей учений.

В небо над Липецкой областью поднялись около десяти типов авиатехники – Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24, МиГ-29 и Су-25. Как сообщает Минобороны России, по итогам работы выработали методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники.

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