2019-01-11T10:59:57+03:00
Происшествия

Под Липецком уличный грабитель отнял у парня Айфон и деньги

Прохожего ограбили в Грязях
Лия МУРАДЬЯН
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Грабителя поймали в ГрязяхГрабителя поймали в ГрязяхФото: Лия МУРАДЬЯН
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Уличное ограбление произошло в городе Грязи Липецкой области в четверг, 10 января. В полицию обратился 18-летний парень и рассказал, что на него напали у дома по улице Хлебозаводской.

К молодому человеку подошел неизвестный, применил силу и отнял сотовый телефон «Айфон» пятой модели и 8000 рублей. Грабителя вычислили и задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 21-летний местный безработный.

В тот же день в Липецке раскрыли кражу с банковской карты. Преступление произошло еще 28 декабря. В тот день кто-то снял с карты 19-летней липчанки 5500 рублей. Под подозрение попал 25-летний судимый житель Липецка.

Кроме этого в Липецке поймали подростка который 30 декабря украл новогодний подарок из ячейки хранения в магазине на улице Усманской. Несовершеннолетний вытащил подарок стоимостью 650 рублей.

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