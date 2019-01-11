Липчанин избил жену до смерти за проведенную вне дома новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-11T12:20:59+03:00

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Случай домашнего насилия, который закончился гибелью, произошел в Грязинском районе Липецкой области. Все случилось 1 января в селе Казинки. 48-летний пьяный глава семейства утром 1 января набросился с кулаками на 49-летнюю жену.

Изверг жестоко бил супругу ногами и руками по всему телу, в том числе и по голове. Избитая женщина потеряла сознание и муж вызвал «Скорую». Супругу увезли в больницу, но спасти не смогли – она умерла на следующий день от закрытой черепно-мозговой травмы.

Садиста сразу взяли под стражу и завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый во всем сознался.

На допросе он рассказал, что поводом для избиения стала встреча Нового года. После новогодней ночи мужчина пришел домой, но жены дома не оказалось и он пошел ее искать. А когда вернулся, женщина уже была дома, но пьяная. Эксперты начитали на теле погибшей женщины более 60 следов от ударов. Вдовцу теперь грозит до 15 лет тюрьмы.